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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. BUDO'dan yapılan açıklamada da, Bursa ile İstanbul arasındaki 10 seferin yapılamayacağı duyuruldu. İşte iptal edilen tüm seferler...

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Fırtına​ nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. GESTAŞ AŞ internet sitesinden, Narlı-Marmara hattında bazı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"03.11.2024 Pazar (bugün) Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Narlı'dan saat 08:00, Marmara'dan ise saat 11:30 seferleri iptal edilmiştir."

https://www.gdu.com.tr/gduonline/duyurular

BUDO seferleri iptal

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle;

08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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