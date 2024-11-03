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Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Okulların açılması ile beraber temizlik personelin kurumlarda olmaması veliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Vatandaşın tepkisi sonrası 'İş gücü Uyum Programı’ aracılığı ile temizlik personeli işe alım süreci başlamıştı. 'Cep Harçlığı' adı altında verilen ücretin yeterli olmamasından dolayı iş başvurusu az olduğu için konu ile ilgili düzenleme yapıldı. Ücretlere zam yapıldı.

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Engelli, yaşlı ve çocuk bakım alanlarında temizlik personelin bulunmaması sosyal medyada gündem olmuştu. Özellikle okulların açılması ile temizlik personelinin olmamasına dikkat çeken veliler, okul hijyenini bir süre kendileri sağlamaya çalışmıştı.

Okullarda yeterli personel olmadığı için yaşanan temizlik krizine ise 'İş Gücü Uyum Programı' ile çözüm getirilmeye çalışıldı. Takviye personel ile hijyen sorununu düzeltmek hedeflenmişti.

Ücretler düşüktü

Programa göre, haftada üç gün çalışacak personele günlük asgari ücret olan 566 lira ‘Cep harçlığı’ adı altında ödeme yapılmasına karar verilmişti. Ancak ücretin çok düşük olduğu gerekçesiyle hem okullarda da hem da başka kurumlarda programa yeterli başvuru yapılmadığı belirtiliyordu.

Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile program kapsamında çalışacaklara günlük asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasına karar verildi. Yeni düzenlemeye göre ödemenin günlük asgari ücretin 1,25 katından fazla olmayacağı öngörüldü. Böylece, cep harçlığı adı altında ödenecek tutar 833 liraya çıkarıldı.

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