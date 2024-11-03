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Benfica'da Kerem Akürkoğlu fırtınası! 2 asistle takımına galibiyet getirdi

Benfica'da Kerem Akürkoğlu fırtınası! 2 asistle takımına galibiyet getirdi

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, Farense ile karşı karşıya geldi. Müsabakada Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu maçta da durmadı ve takımının attığı 2 golde de asisti yapan oyuncu oldu.

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Farense'ye konuk oldu. Bu maçı da boş geçmeyen Kerem Aktürkoğlu, takımının atığı 2 golde de asist yaptı.

Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çalımlarla içeri girdi ve sol tarafta Carreras'a pasını verdi. Carreras'ın şutu filelerle buluştu.

Sağ taraftan Di Maria'nın pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, içeriye doğru pasını aktardı. Pavlidis, gelen topu ağlara gönderdi.

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