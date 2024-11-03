Ümit Özdağ'dan Ahmet Özer iddiası! 'Çok iyi tanırım' deyip anlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Ahmet Özer'i çok iyi tanırım. Mersin'de hangi üniversitede rektör yardımcısı olarak çalıştığını ve çalışırken üniversitenin kaynaklarını nasıl bölücü amaçlarla kullandığını bilirim. Özer CHP'nin değil, DEM'in, İmralı'nın adayıdır." dedi.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tv100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğündeki Taksim Meydanı programına katılarak önemli açıklamalar yaptı.

Özdağ, CHP'nin yerel seçimlerde çıkardığı bine yakın adaydan hiçbirine karşı çıkmadıklarını sadece Ahmet Özer'in ismini gördüklerinde şiddetle karşı çıktıklarını kaydederek, "Ahmet Özer'in CHP ve DEM'in ortak adayı olduğu dün Özgür Özel'in Esenyurt'ta yaptığı mitingde somut bir şekilde ortaya çıktı. Aslında bu kişi CHP'li değil, bu kişi Kandil'in, İmralı'nın DEM'in adayıdır." dedi.

"AHMET ÖZER'İ GAYET İYİ TANIRIM"

Özdağ'ın açıklamalarından konuya ilişkin satır başları şu şekilde:

Ben terörizm ve antiterörizm ve milli güvenlik konularında uzman bir isim olarak siyaset yapıyorum. Türkiye'de bütün siyasetçiler içinde PKK literatürüne en hakim olan siyasetçiyim. Bunun dışında PKK ve DEM'de önde gelen siyasetçi veya teröristlerin hangi açıklamaları yaptıklarını, varsa kitaplarını bilirim ve Ahmet Özer'i de bu çerçevede gayet iyi tanırım.



Mersin'de hangi üniversitede rektör yardımcısı olarak çalıştığını ve çalışırken üniversitenin kaynaklarını nasıl bölücü amaçlarla kullandığını bilirim.

"AHMET ÖZER CHP'NİN DEĞİL DEM'İN ADAYIDIR"

CHP binin üzerinde aday çıkardı hiçbirine itiraz etmedik ama Ahmet Özer'e itiraz ettik. Konunun bu şekilde neticelenmesi bizi hiç şaşırtmadı. Ahmet Özer'in CHP ve DEM'in ortak adayı olduğu dün Özgür Özel'in Esenyurt'ta yaptığı mitingde somut bir şekilde ortaya çıktı. Aslında bu kişi CHP'nin değil, bu kişi Kandil'in, İmralı'nın DEM'in adayıdır.

Ahmet Özer'in daha önce yazdıklarını, konuştuklarını bildiğim için bu kişinin CHP'li değil, bölücü örgüt yanlısı olduğunu biliyorum. Kitaplarında bölücülüğün bu kadar açık savunuculuğunu yapan ve örgütle iç içe olan bir kişinin tapelerinde de çok farklı bir sonucun ortaya çıkması mümkün değildir, dedim.

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI VE PARTİLİLER DE ESENYURT'TAKİ MANZARADAN ÇOK RAHATSIZ"

Nitekim 3 CHP Belediye Başkanı (Mansur Yavaş, Burcu ve Tanju Özcan) gitmediler Özgür Özel'in çağrısına rağmen. CHP'nin Atatürkçü seçmeninin büyük bir bölümünün de Esenyurt'ta ortaya koyulan manzaradan çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu kişi CHP sanal belediye başkan adayı ama gerçekte DEM'in belediye başkan adayı. CHP'nin savunduğu hiçbir kurucu değerine inanmayan aksine bütün yaşamını bu değerlerle mücadele üzerine geçirmiş bir insan.