BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  GÜNCEL

Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi

Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve trafik jandarma ekiplerince 24-31 Ekim tarihlerinde 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engellediğini belirtti.

Bu yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetiminin gerçekleştirildiğini ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! İşte alternatif güzergahlar
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Ümit Özdağ'dan Ahmet Özer iddiası! 'Çok iyi tanırım' deyip anlattı
Ümit Özdağ'dan Ahmet Özer iddiası! 'Çok iyi tanırım' deyip anlattı
Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam atandı
15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam atandı
Benfica'da Kerem Akürkoğlu fırtınası! 2 asistle takımına galibiyet getirdi
Benfica'da Kerem Akürkoğlu fırtınası! 2 asistle takımına galibiyet getirdi
Ekol TV'de tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç ile Hadi Özışık ayakta kapıştı
Ekol TV'de tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç ile Hadi Özışık ayakta kapıştı
BBC çalışanları bile isyan etti İsrail yanlısı yayın yapan BBC'ye tarafsızlık çağrısı
BBC çalışanları bile isyan etti İsrail yanlısı yayın yapan BBC'ye tarafsızlık çağrısı
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Bursa İstanbul arası bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa İstanbul arası bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi