BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da 'Cambaz' operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 'Cambaz' operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından "Cambaz" adıyla düzenlenen operasyonda, hırsızlık ve iş yerlerine silahlı saldırıyla ilgili 11 zanlı yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Abone ol

Diyarbakır'da hırsızlık ve iş yerlerine silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden televizyon çalanların, bir esnaftan istedikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle motosikletle giderek iş yerine silahlı saldırıda bulunanların, ayrıca piyasaya yüklü miktarda borcu olan kişiden borçlarını alamadıkları gerekçesiyle borçlunun akrabasına ait iş yerine silahla ateş açan alacaklıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların adreslerini tespit etti.

"Cambaz" adıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin 50 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan asgari ücret için taban teklifini açıkladı
Fatih Erbakan asgari ücret için taban teklifini açıkladı
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Tunç: Uzlaşmaya 'evet' diyenler takdir görecek
Bakan Tunç: Uzlaşmaya 'evet' diyenler takdir görecek
Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi
Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! İşte alternatif güzergahlar
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Ümit Özdağ'dan Ahmet Özer iddiası! 'Çok iyi tanırım' deyip anlattı
Ümit Özdağ'dan Ahmet Özer iddiası! 'Çok iyi tanırım' deyip anlattı
Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam atandı
15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam atandı
Benfica'da Kerem Akürkoğlu fırtınası! 2 asistle takımına galibiyet getirdi
Benfica'da Kerem Akürkoğlu fırtınası! 2 asistle takımına galibiyet getirdi
Ekol TV'de tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç ile Hadi Özışık ayakta kapıştı
Ekol TV'de tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç ile Hadi Özışık ayakta kapıştı
BBC çalışanları bile isyan etti İsrail yanlısı yayın yapan BBC'ye tarafsızlık çağrısı
BBC çalışanları bile isyan etti İsrail yanlısı yayın yapan BBC'ye tarafsızlık çağrısı