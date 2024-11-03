Hakan Fidan açıkladı: Esad hazır değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili konuştu. Fidan, "Beşar Esad ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra ziyaretinde Hürriyet'e konuştu. Terör örgütü PKKK/YPG konusunda ABD ile yapılan görüşmelere, Suriye ile normalleşme sürecine ve İsrail'in saldırılarına yönelik birçok konuya değinen Bakan Fidan, Ankara'nın yol haritasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

"ESAD NORMALLEŞMEYE HAZIR DEĞİL"

Esad rejiminin muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlamasının önemli olduğunu dile getiren Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir. Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar. İsrail’in Suriye’ye saldırıları artıyor. Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez."