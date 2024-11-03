BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan açıkladı: Esad hazır değil

Hakan Fidan açıkladı: Esad hazır değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili konuştu. Fidan, "Beşar Esad ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra ziyaretinde Hürriyet'e konuştu. Terör örgütü PKKK/YPG konusunda ABD ile yapılan görüşmelere, Suriye ile normalleşme sürecine ve İsrail'in saldırılarına yönelik birçok konuya değinen Bakan Fidan, Ankara'nın yol haritasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

"ESAD NORMALLEŞMEYE HAZIR DEĞİL"

Esad rejiminin muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlamasının önemli olduğunu dile getiren Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir. Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar. İsrail’in Suriye’ye saldırıları artıyor. Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez."

ÖNCEKİ HABERLER
İran dini lideri Hamaney: İsrail ve ABD'ye kesinlikle sert yanıt vereceğiz
İran dini lideri Hamaney: İsrail ve ABD'ye kesinlikle sert yanıt vereceğiz
Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı: Türkiye'nin ilk toplu konut projesi yeniden hayat buldu!
Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı: Türkiye'nin ilk toplu konut projesi yeniden hayat buldu!
Erman Toroğlu Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilgisini fıkrayla anlattı Allah'ım gönderdikçe gönderiyorsun
Erman Toroğlu Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilgisini fıkrayla anlattı Allah'ım gönderdikçe gönderiyorsun
Antalya'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
Antalya'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
İstanbul'da geci kaza! Trafik polisi şehit oldu
İstanbul'da geci kaza! Trafik polisi şehit oldu
Diyarbakır'da 'Cambaz' operasyonu! 11 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da 'Cambaz' operasyonu! 11 kişi tutuklandı
Fatih Erbakan asgari ücret için taban teklifini açıkladı
Fatih Erbakan asgari ücret için taban teklifini açıkladı
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Tunç: Uzlaşmaya 'evet' diyenler takdir görecek
Bakan Tunç: Uzlaşmaya 'evet' diyenler takdir görecek
Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi
Emniyet ve jandarma, 1 haftada 3 milyon araç denetledi
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! İşte alternatif güzergahlar
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi