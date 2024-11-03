Ömer Çelik'ten AK Parti açıklaması: Türk siyasi hayatında yeni başlangıç oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin iktidara gelişinin 22. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'nin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesini "Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç" olarak değerlendirdi.

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AK Parti, 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruldu. Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği genel seçimlerde tek başına iktidara geldi.

AK Parti iktidarının 22'nci yılını geride bıraktı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Ömer Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.

Bundan tam 22 yıl önce bugün AK partimizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu.

Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı.

AK Parti’miz, kurulduğu ve iktidara geldiği günden bu yana milletimizin taleplerini ifade ettiği ve milletimizi en geniş ölçekte temsil eden büyük bir çatı oldu.

Herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle AK Parti, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı güç ve dirayetli liderliği ile her türlü vesayet girişimini ve demokrasimize kast eden her müdahaleyi bertaraf etti.

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan,liderliğinde AK Parti siyaseti, yılmadan ve durmadan milletimizin sağlam geleceğinin yollarını döşedi.

AK Parti’miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı. Geleceği kucaklamaya devam eden AK Parti’miz, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürümeye devam ediyor.

AK Parti’mizin iktidarının 22. yılı vesilesiyle aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Millete hizmet yolunda büyük gayret gösteren her bir yol arkadaşımıza, teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz.

Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçen, bu yolculuğa destek vermiş her bir emek sahibine Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz.

AK Parti’mizin iktidara gelişinin yıldönümü kutlu olsun.

Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz."