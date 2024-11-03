Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Afrika ülkelerine Filistin çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birtakım temaslarda bulunmak üzere gittiği Cibuti'de Afrika ülkelerine dikkat çeken çağrıda bulundu. İsrail'in bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit ettiğini söyleyen Bakan Fidan, "Filistin davasını desteklemede oynayacağınız rol çok önemli. İki devletli çözüm için çalışmak ahlaki sorumluluğumuz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı'na katıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan Fidan dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün benim için hepinize hoş geldiniz demek benim için büyük memnuniyet. Bu konferansı düzenledikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. En başta sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın en içten selamlarını iletmek isterim. Genç ve dinamik nüfusu, kaynakları ve giderek büyüyen pazarıyla Afrika​'nın kendisini 21. yüzyılda daha büyük bir rol almaya hazırladığını görüyoruz. Ancak Afrika aynı zamanda terörizm, eşitsizlik, iklim değişikliği, az gelişmişlik ve düzensiz göç gibi sınamalarla da karşı karşıya kalıyor. Bunlar küresel sınamalar ama yıllar boyunca Afrika'nın elde ettiği başarılardan daha büyük değil.

Türkiye​ 2000'lerin başında Afrika ülkeleriyle yakın ortaklık başlattı. Türkiye 2008'den bu yana Afrika Birliği'nin stratejik ortağı oldu. Biz tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik yaklaşım çerçevesinde geliştirdik. Aynı zamanda çok taraflı ilişkilerimizi de güçlendirdik.

Afrika'nın istikrarına en üst düzeyde önem veriyoruz ve Afrika'nın güvenlik endişelerini çok ciddi olarak değerlendiriyoruz. Maalesef kardeş ülke Sudan​'da çatışmalar ikinci yılına yaklaşıyor ve çatışmalar ülke için yıkıcı etkilere sahip olarak devam ediyor. Sudan'ın uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına izin vermemeliyiz ve hemen ateşkes ve kalıcı bir çözümün elde edilmesi için birlikte hareket etmeliyiz.

Türkiye her zaman teröre karşı mücadeleyi desteklemekte. Türkiye kıtada siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani imkanlarıyla birlikte yatırımlarına devam ediyor. Türkiye ticaretimizin artırılması ve kıtayla ekonomik ortaklıkların artırılması için kapsamlı bir yaklaşım benimsemekte. Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibarıyla 35 milyar doları aştı. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın tutarı 7 milyar doların üzerinde. Afrika ile ortaklığımızın omurgası olarak halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Afrika'ya yapılan ziyaret sıklığı açısından yabancı liderlerin en üst sırasında yer almaktadır. 31 Afrika ülkesine 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdi.