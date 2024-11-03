BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  EKONOMİ

Maliye, o sektörü yakın takibe aldı 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maliye, o sektörü yakın takibe aldı 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı, 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı.

Abone ol

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliyenin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.

500 milyon lira ceza

GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi.

Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.

Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi.

Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

"Denetimlerin sıklığı artacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Afrika ülkelerine Filistin çağrısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Afrika ülkelerine Filistin çağrısı
Mahinur Göktaş sosyal paylaşım sitelerini uyardı: Ne gerekirse yapmakta kararlıyız
Mahinur Göktaş sosyal paylaşım sitelerini uyardı: Ne gerekirse yapmakta kararlıyız
Harris mi Trump mı? Çin'i çok yakından ilgilendiren seçim
Harris mi Trump mı? Çin'i çok yakından ilgilendiren seçim
İtalya'da Mossad skandalı! Soruşturma derinleşiyor
İtalya'da Mossad skandalı! Soruşturma derinleşiyor
Ömer Çelik'ten AK Parti açıklaması: Türk siyasi hayatında yeni başlangıç oldu
Ömer Çelik'ten AK Parti açıklaması: Türk siyasi hayatında yeni başlangıç oldu
İstanbul'da maraton heyecanı: İşte maratonun kazananları
İstanbul'da maraton heyecanı: İşte maratonun kazananları
İran'da ABD elçiliğine baskın ve rehine krizinin üzerinden 45 yıl geçti
İran'da ABD elçiliğine baskın ve rehine krizinin üzerinden 45 yıl geçti
TBMM bu hafta yoğun: Gündem 9. Yargı Paketi!
TBMM bu hafta yoğun: Gündem 9. Yargı Paketi!
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem Abdulkadir Uraloğlu duyurdu uygulama yıl sonu 18 ile çıkacak
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem Abdulkadir Uraloğlu duyurdu uygulama yıl sonu 18 ile çıkacak
Ekonomik kriz Bosch'u vurdu! Dünya devi 7 bin çalışanını işten çıkaracak
Ekonomik kriz Bosch'u vurdu! Dünya devi 7 bin çalışanını işten çıkaracak
Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları
Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları
Hakan Fidan açıkladı: Esad hazır değil
Hakan Fidan açıkladı: Esad hazır değil