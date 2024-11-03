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D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu!

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu!

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

Taşaltı, Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Aralıklarla yağmurun da yağdığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Düzce kent merkezi, Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkisini gösterdi.

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