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Lütfi Bayraktar; AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız yoktu

Lütfi Bayraktar; AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız yoktu

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, partisinin 8. Olağan ilçe kongresinde konuştu. Kürsüde dikkat çeken ifadeler kullanan Bayraktar, bir kez daha “Cennete giden yol buradan geçiyor” vurgusu yaptı. Bayraktar, Karasu hastanesinin doktorla dolup taştığını da söylerken, “Yaptık mı oluyor, AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı” sözleriyle de dikkat çekti.

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AK Parti Karasu İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, dikkat çeken ifadeler kullandı.Sözlerine salondaki kalabalığın bir ülke, bir hedef, bir misyon ve bir ideal uğruna dünyaya hak ve hukuk getirme adına bir araya gelindiğini ve ortak ideallerle mücadele etmek anlamına geldiğini söyleyerek başlayan Lütfi Bayraktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“25 yıllık bir iktidarız. 100 yıllık bir cumhuriyetin dörtte biri AK Parti iktidarıyla geçti. Buralara kolay gelmedik. Çok çalıştık. Karasu’da hastane hastane, doktor doktor dediler. Var mı doktor, geldi mi? Hatta doldu taştı mı? Demek ki yaptık. Asfalt asfalt dediler Yalı ve Yeni Mahallesi’nde, demek ki oluyor yapınca. Tren yolu ne oluyor dediler, Sakarya Karasu tren yolu olacak.

Cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor

Bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var. Her şey mükemmel yapsak, her denilen anında olsa… Her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak. Her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor. Hak, hukuk mücadelesinden geçiyor.

Bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu

Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu.

Dünyanın bütün umudu, dünya mazlumlarının umudu, Hristiyan mazlumların umudu, Yahudi mazlumların bütün umudu, bütün Müslüman mazlumların umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Net, dünyada hak, hukuk gelecekse bu coğrafyada gelecek ve bunun temsilcisi AK Parti ve Erdoğan’dır”

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