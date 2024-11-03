Ataşehir'de polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 yılında ne kadar zam yapılacak?

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu!

Maliye, o sektörü yakın takibe aldı 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti