SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 yılında ne kadar zam yapılacak?

2025 yılı emekli maaşı zammı, milyonlarca emekli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle 2024 yılının son çeyreğinde açıklanacak olan enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranlarını doğrudan etkileyecek.

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Emekliler, 2025 yılına sayılı günler kala maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde açıklanacak olan enflasyon rakamları, 2025 Ocak ayında emeklilere yapılacak zammın belirleyicisi olacak.

Ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini artış oranları ve en düşük emekli maaşı beklentileri haberimizde…

2024 yılının son çeyreği olan ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranları, emekli maaşı zamlarını doğrudan etkileyecek.

Tahminler ise şu şekilde:

Kasım ayı enflasyon oranı %2,

Aralık ayı enflasyon oranı %1,7 olarak bekleniyor.

Bu tahminler doğrultusunda, 2024 yılı için 12 aylık enflasyon oranının %37,41, son 6 aylık enflasyon oranının ise %15,1 civarında olması öngörülüyor.

Tahmin edilen son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alındığında, en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin, 2025 Ocak ayı itibariyle yaklaşık 14.385 TL’ye çıkması bekleniyor.

Ancak, refah payının eklenmesi durumunda bu miktar daha da artabilir. Refah payının devreye girmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha yüksek zam oranlarına kavuşabilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödedikleri yada ödenen prim oranı seviyesi göz önüne alınarak, rakamların farklılık göstereceği söylenebilir.

Emekli maaşı normal seviyenin üzerinde olan emeklilerin, 2025 yılında daha yüksek maaş alması bekleniyor.

Ayrıca 2024 yılının son üç ayı için ortaya çıkan enflasyon oranlarının tamamen tahmini olduğunu, bu oranların daha yukarı veya aşağı yönde gitmesinin ihtimaller arasında olduğunu belirtmekte fayda var.