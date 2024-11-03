Eczacılardan ilaç temini için iş bırakma kararı

Eczacılar, ilaç temin protokolünün yenilenmemesi halinde Türkiye genelinde iş bırakacakları duyurdu. Açıklamada, "1 Ekim 2024'te sona eren İlaç Temin Protokolü'nün yenilenmesi için gerçekçi şartlar oluşturulması şart” denildi.

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Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası temsilcileri, Ankara’da düzenlenen Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi, eczacıların genel sorunları ve ilaç temini ile ilgili yaşanan sıkıntılar oldu. Katılımcılar, bu sorunların acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

İlaç temin protokolünün yenilenmemesi halinde eczacıların Türkiye genelinde iş bırakacakları duyuruldu. BirGün'ün aktardığına göre, Türk Eczacıları Birliği, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan mevcut modelin sürdürülebilir olmadığını belirterek, "1 Ekim 2024'te sona eren İlaç Temin Protokolü'nün yenilenmesi için gerçekçi şartlar oluşturulması şart" dedi.

Eczacılık alanının ihmal edildiğini vurgulayan Birlik, taleplerin karşılanmaması durumunda Türkiye genelinde eczanelerin geçici olarak faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

Açıklamada, "Eczanelerimizin kapatılması ve eylem sürecinin takvimi, Türk Eczacıları Birliği koordinasyonunda belirlenecek. Krizin müzakere yoluyla çözümlenmesi için kamu ile tüm diyalog kanallarını açık tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.