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Gazze Şeridi'nde can kaybı 43 bin 341’e yükseldi!

Gazze Şeridi'nde can kaybı 43 bin 341’e yükseldi!

İsrail, Gazze Şeridi’nde 394 gündür Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 341’e, yaralıların sayısı 102 bin 105’e yükseldi.

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İsrail’in 394 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 341’e, yaralıların sayısı 102 bin 105’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’nde 394 gündür Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail’in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilanço da her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiği, 86 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 341’e, yaralı sayısının da 102 bin 105’e yükseldiği bildirildi.

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