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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde ve 6,45 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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