Bodrum FK - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK, 62. dakikada Mohammed'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynamak zorunda kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.
56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.
62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.