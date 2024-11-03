Eyüpspor evinde Hatayspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın golleri Thiam ve Ahmed Kutucu'nun baskısı sonucunda geldi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.
60. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Atakaş Hatayspor savunmasının hatasında önde baskıyla topu kazanan Ahmed Kutucu'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Erce'nin ayağından seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpas önünde topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
79. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı sağ kenarda kontrol ettikten sonra yay üzerinde Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed'in bekletmeden pasında kaleyi cepheden gören noktadan Ampem'in sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top yandan auta çıktı.