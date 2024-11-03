Derbideki gol düellosu Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası devre mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı kıran kırana mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Zorlu mücadelede sessizliği 42. dakikada kaydettiği gol ile Fred bozdu ve deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonunda sarı lacivertliler, soyunma odalarına önde gitti.
İkinci yarının 59. dakikasında Simon Banza'nın penaltıyı gole çevirmesiyle Trabzonspor, Papara Park'da skoru eşitledi: 1-1.
67. Dakikada Banza, Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltıyı da değerlendirerek bordo mavilileri öne geçirdi: 2-1.
75. dakikada E. Dzeko'nun golü ile Fenerbahçe skoru eşitledi: 2-2.
Maçta 12 dakika kayıp zaman işaret edildi. 90+12'de Amrabat'ın golü ile Fenerbahçe, dev düelloyu kazandı: 3-2.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının önemli anları
90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
90'GOL! Amrabat topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
90'Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlık sonrası sağlık görevlileri sahaya girdi.
84'VAR hakemiyle görüşen Oğuzhan Çakır, pozisyonun temiz olduğuna karar verdi ve oyun devam etti.
83'Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin ortasında Çağlar Söyüncü, kafa vuruşunu yaptı. Pozisyon sonrasında Fenerbahçe'nin penaltı itirazları var.
80'Tadic'in pasında Dzeko sol çaprazdan içeri girdi. Dzeko'nun içeri çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.
75'GOL! Edin Dzeko, topu ağlara gönderdi ve takımı adına beraberliği getirdi.
67'GOL! Banza, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.
64'Hakem Oğuzhan Çakır, Çağlar'ın yaptığı hareket sebebiyle VAR'a gitti ve tekrar penaltı noktasını gösterdi.
59'Simon Banza, penaltı vuruşunda top ve Livakovic'i ayrı köşelere gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.Gol - Simon Banza
55'Hakem Oğuzhan Çakır, Okay Yokuşlu'nun yerde kaldığı pozisyonu VAR'da izlemek için monitöre gitti ve penaltı kararı verdi.
52'Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu gelişine bir vuruş yaptı, top üstten auta gitti. Pozisyon sonrasında sakatlık geçiren Okay Yokuşlu için hakem Oğuzhan Çakır, sağlık görevlilerini çağırdı. Trabzonspor cephesi pozisyonun ardından penaltı itirazlarında bulunuyor.
50'Maximin, kendi yarı sahasından kaptığı topu Trabzonspor ceza sahasına kadar sürdü. Maximin'in vuruşu yandan auta gitti.
46'Karşılaşmanın 2. yarısına Fenerbahçe başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'Sol kanada atılan pasta Maximin, tek vuruşla topu kaleye gönderdi. Uğurcan Çakır, muhteşem bir kurtarışla topu kornere attı.
42'GOL! Fred topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Mert Müldür'ün pasında hareketlenen En-Nesyri, sol kanattan ceza sahasındaki Fred'e muhteşem bir pas çıkardı. Fred, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
38'Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu, kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonunda öncesinde faul çaldı.
36'Sol kanattan kullanılan kornerde Okay Yokuşlu kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, muhteşem bir kurtarışla topu kornere attı.
36'Uğurcan Çakır'ın uzun topu Çağlar'dan sekerek Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Karşı karşıya kalan Ozan Tufan, topu içerdeki Banza'ya aktarmak istedi ancak topa savunma müdahale etti.
31'Szymanski'nin kullandığı duran topta, arka direkte yükselen Çağlar'ın kafası az farkla auta gitti.
24'Sağ taraftan ceza sahasına giren Tadic, topu penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye çıkardı. En-Nesyri'nin vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı.
22'Fred, çok uzaklardan kaleyi yokladı. Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.
21'Sağ taraftan Osayi Samuel'in ortasında arka direkte buluşan Szymanski, vuruşunu yaptı top savunmaya çarparak kornere gitti.
17'Çağlar Söyüncü, Uğurcan Çakır'ın müdahalesinin ardından sakatlık geçiriyor.
6'Visca'nın kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Okay Yokuşlu'nun vuruşu az farkla üstten auta gitti.
5'Sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda, seken top Nwakaeme'nin önüde kaldı. Fenerbahçe savunması Nwakaeme'ye vurdurmadı.
2'Trabzonspor, orta sahada kazandığı topla etkili geldi. Banza, pasını sol taraftaki Nwakaeme'ye verdi. Nwakaeme, ceza sahasına girerken ayak içiyle uzak köşeyi düşündü ancak top Livakovic'te kaldı.
1'Karşılaşma Trabzonspor'un vuruşuyla başladı.
Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Vişça, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri