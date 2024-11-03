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Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Fenerbahçelilere kızıyorum

Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Fenerbahçelilere kızıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştirerek, VAR kararlarının Fenerbahçe'yi zorladığını ve sistemle mücadele ettiklerini vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İşte Mourinho'nun açıklamaları:

Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olark istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim.

Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli.  

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