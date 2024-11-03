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Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, Djiku’nun sakatlandığı pozisyonda hakem VAR incelemesi sonrası Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi. Sakatlanan Djiku oyuna devam edemedi ve yerine Becao girdi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın 55. dakikasında Okay Yokuşlu'ya yaptığı müdahalede yerde kalan Djiku sakatlık yaşadı.

Hakem pozisyonun ardından VAR incelemesi yaparak Trabzonspor lehine penaltı kararı alırken, maça devam edemeyen Djiku'nun yerine Becao oyuna dahil oldu. 

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