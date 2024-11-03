CHP'de Lütfü Savaş disipline sevk edildi

Lütfü Savaş, sosyal medya paylaşımında "CHP DEM'lenmekle meşgul" ifadesini kullanarak gündem yarattı. CHP PM toplantısının ardından Savaş’a kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı.

Abone ol

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bugün sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımında 'CHP DEM'lenmekle meşgul' ifadelerine yer ver Lütfü Savaş'a disiplin yolu göründü.

Lütfü Savaş'ın gündem olan açıklamaları şu şekildeydi:

"Haydi kurucu partinin vatanseverleri… Ya bugün kendimize ve partimize yakışanı yapacağız ya da yok olacağız. Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı.

CHP DEM'lenmekle meşgul

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur.

HAYDİ KURUCU PARTİNİN VATANSEVERLERİ ! YA BUGÜN KENDİMİZE VE PARTİMİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ… YA DA YOK OLACAĞIZ!

Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı….



Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma… pic.twitter.com/2Xc1wEE1rb — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) November 3, 2024

CHP işgalden kurtulmalı

Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir. Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir.

İkbal derdi olanlar var

Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum. İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"