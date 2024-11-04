BIST 8.862
DOLAR 34,34
EURO 37,44
ALTIN 3.026,24
HABER /  SPOR

Endonezya'da yanardağ patladı 9 kişi öldü

Endonezya'da yanardağ patladı 9 kişi öldü

Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 8 kişini hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya iki bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Enflasyon rakamları ve kira artış oranları belli oluyor
Enflasyon rakamları ve kira artış oranları belli oluyor
Kırıkkale'de köpek, zincirleme kazaya yol açtı!
Kırıkkale'de köpek, zincirleme kazaya yol açtı!
Acun Ilıcalı isyan etti: Yaşananlar tam anlamıyla rezalet
Acun Ilıcalı isyan etti: Yaşananlar tam anlamıyla rezalet
Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası ateş püskürdü
Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası ateş püskürdü
CHP'de Lütfü Savaş disipline sevk edildi
CHP'de Lütfü Savaş disipline sevk edildi
Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Fenerbahçelilere kızıyorum
Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Fenerbahçelilere kızıyorum
İstanbul'da 4 ilçede çöp dağları yükseldi! Grev kararı...
İstanbul'da 4 ilçede çöp dağları yükseldi! Grev kararı...
CHP'de koltuk savaşı mı başladı? Ali Mahir Başarır'dan İmamoğlu rahatsızlığı
CHP'de koltuk savaşı mı başladı? Ali Mahir Başarır'dan İmamoğlu rahatsızlığı
Bodrum FK - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
Bodrum FK - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
Eyüpspor evinde Hatayspor'u devirdi
Eyüpspor evinde Hatayspor'u devirdi