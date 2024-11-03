Acun Ilıcalı’dan derbi sonrası hakem açıklaması

Fenerbahçe İkinci Başkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından hakem kararlarını sert şekilde eleştirerek, genç hakemin maçı yönetmeye çalıştığını ancak yönettirilmediğini söyledi. VAR kararlarının skandal olduğunu belirten Ilıcalı, Trabzonspor’un hakkının yenmemesi gerektiğini vurgulayıp TFF'den adil kararlar beklediklerini ifade etti.

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Trendyol Süper Lig’in on birinci haftasında deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de İkinci Başkan Acun Ilıcalı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Maçı yönettirmediler”

Karşılaşmanın hakemi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, “Pozisyonları tek tek anlatacak halim yok. İnancım kalmadı demiştim. Yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler." ifadelerini kullandı.

“Maç nasıl katledilir gördük”

Maçın hakem tarafından katledildiğini söyleyen Acun Ilıcalı şu sözlerle devam etti:

“Sen çok gençsin, operasyon işlerinden haberin yok, sen bir dur' dediler ve VAR'dan gelen uyarılarla maç nasıl katledilir gösterdiler. Futbol, hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük. VAR'dan tüm rezaletler ortaya çıktı."

“Trabzonspor’un golü verilmedi”

Trabzonspor’un golünün verilmediğini söyleyen Acun Ilıcalı, “Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Trabzonspor'un hakkı yenmesin ama yendi diye devre arası bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmasın." dedi.

“TFF’yi bekliyoruz”

TFF’nin şu anda istenilen tepkileri vermediğini söyleyen Acun Ilıcalı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti. Sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada burada katletti. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa buyurun sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bu konuları takip ediyor. Olayları görüyor. TFF'nin alacağı kararları bekliyoruz, güveniyoruz, mutlaka bir şey olacaktır."