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Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten açıklama

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten açıklama

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınmasından sonra yaptığı ilk açıklamasında "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.

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DEM'li Mardin ve Batman belediyelerine kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Terör örgütüne üyelik suçundan hapis cezası aldı

İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı hapis cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle Türk'ün görevden alındığını ve yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un başkanvekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Ahmet Türk ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Türk, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

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