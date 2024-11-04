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Ahmet Hakan madde madde sıraladı: Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu karşısında avantajlı kılan şeyler

Ahmet Hakan madde madde sıraladı: Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu karşısında avantajlı kılan şeyler

Adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi konuşuluyor. Ahmet Hakan, bugün Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu karşısında avantajlı kılan durumları sıraladı.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı karşılaştırdı. Hakan'a göre Mansur Yavaş az konuştuğu için ne düşündüğü pek bilinmiyor ve bu durum onu avantajlı kılıyor. İşte Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:

"- Az konuştuğu için ne düşündüğünün pek bilinmemesi.

- Sakin karakterinden dolayı daha az hırslı gibi gözükmesi.

- Acilci bir tutum almaması, telaşsızlığı.

- Hiçbir konuda fikir beyan etmemekten kaynaklanan avantajı.

- Her zaman milliyetçi bir çizgideymiş gibi bir eda takınması.

- DEM’e mesafe koyuyormuş gibi gözükmeye çabalaması.

- Esenyurt olayında farklı tutum almış gibi yapması.

- Erdoğan’ı taklit etmeye çalışmaması.

- Biraz ağır abi edası takınarak devlet adamı rolü yapması.

- Genellikle işine gücüne bakıyor havası yayması.

- Klasik her şeye muhalif tipolojisine uymaktan kaçınması.

- Anti-Erdoğan bir pozisyon almama çabası."

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