Asgari ücret için heyecanlandıran çıkış! Özgür Özel söz verip rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Hem hükümet kanadından hem de muhalefet kanadından peş peşe asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar geliyor. CHP lideri Özgür Özel de işçileri heyecanlandıran sözlere imza attı. Mücadele sözü veren Özgür Özel, 2025 asgari ücret için rakam verdi.

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CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlediği TBMM Grubu yasama yılı kampının ikinci gününün sonunda gazetecilere bir araya geldi. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilirken CHP lideri Özgür Özel de yeni asgari ücret​ ile ilgili konuştu.

Tayyip Bey, geçen sene 'Asgari ücrete yılda dört kez zam yaparız' diyordu.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadığının altın çizen CHP lideri, "Enflasyon yüzde 50'lerde baz etkisiyle 40 küsürlerde bir gerçekleşme olacak gibi görünüyor. Ama yüzde 20, hedeflenen enflasyona göre zam vermek planındalar. Bu ne demek? Tayyip Bey, geçen sene 'Asgari ücrete yılda dört kez zam yaparız' diyordu. Bu sene iki diye başladılar. Temmuzda atlattılar, yapmadılar. Hala 17 bin lira alıyor asgari ücretli" dedi.

30-35 bin lira hak ediyor

Asgari ücrete normal enflasyon​ zammını yaptıkları takdirde 25 bin TL, hissedilen enflasyonu yansıttıklarında ise 35 bin TL olması gerektiğini belirten Özgür Özel, "Çünkü asgari ücretli pinpon topu veya bakır çubuk almıyor. Asgari ücretlinin aldıklarına bakarsan yüzde 70'in üzerinde hissedilen enflasyon var. 30-35 bin lira hak ediyor. 'En az 30 bin lira olması lazım' diyoruz. 20-22 bin lira asgari ücret niyetindeler. Bunun büyük bir mücadelesi verilecek" diye konuştu.