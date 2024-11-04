ABD'deki başkanlık seçimleri fiyatları etkileyecek! Altında son durum, çeyrek ve gram fiyatına bakın

Altın fiyatları haftaya yatay başladı. ABD seçimleri ve ekonomi gündemine dair yaşanan gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte haftanın ilk işlem günü...

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Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 3 bin 20 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.