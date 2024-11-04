ABD'deki başkanlık seçimleri fiyatları etkileyecek! Altında son durum, çeyrek ve gram fiyatına bakın
Altın fiyatları haftaya yatay başladı. ABD seçimleri ve ekonomi gündemine dair yaşanan gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte haftanın ilk işlem günü...Abone ol
Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 3 bin 20 liradan tamamladı.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "Seçim sonuçlarına göre çok sert dalgalanmasını bekliyorum." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:
"50-80 bin dolar aralığına odaklanmalı. Evet yanlış okumadınız, her ikisi de olabilir. Sadece bahane bekliyor! ABD seçim sonuçları trendi belirler."