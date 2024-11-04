CHP'de Ebru Gündeş krizi! Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e sert tepki

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Ebru Gündeş ile 29 Ekim konseri için 69 milyon liraya anlaştığı iddiasına dair "Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." sözlerine tepki gösterdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'NİN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiaları CHP içinde krize yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konser için harcanan 69 milyon liralık bütçe için eleştiri getirmeyip "Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." sözleri tartışlara neden oldu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, konsere verilen ücretin sorgulamayan CHP lideri Özel'i özel hayat üzerinden sanatçıya saldırmakla suçladı.

"Belediyede yapılan hırsızlık umurunda değil"

Baykal, sosyal medya hesasından şu ifadelere yer verildi:

"Özel, “Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi. Bu nasıl bir sansür, nasıl bir ortaçağ zihniyeti? Belediyede yapılan hırsızlık umurunda değil, Türkiyenin yetiştirdiği bir sanatçıya özel yaşamı ile saldırıyor. İnsanların bu CHP'ye oy vermesinin tek sebebi Türkiyede özgürlük yok, biz özgürlükler için çalışıyoruz diye onları kandırmış olmaları. Para yok diye hizmet vermeyi durdurmuş belediyelerin çapsız hırsızlık ötesinde de ekonomiye son derecede olumsuz etkileri var. Ödeme yapmadıkları şirketleri iflas noktasına getiriyorlar. Bu arada CHP milletvekilleri de Esenyurtta nöbette zaman geçirecekmiş,ne yaptıklarını, neyi savunduklarını, suçlamalara cevaplarını biz de bilmiyoruz kendileri de. Allahtan; hala işini yapan bir hükümet var da işler yürüyor bari."