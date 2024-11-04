İmamoğlu'ndan kayyum atamalarına sert tepki: Olağanüstü toplanıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturmaları kapsamında Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasına dair, "İktidar kontrolü yitirdi, tutarsız ve ciddiyetsiz bir savrulma içerisinde," dedi. BM Habitat toplantısı için bulunduğu Kahire’den bu akşam döneceğini belirten İmamoğlu, yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü bir toplantıya çağırdığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandığını açıkladı.

Bakanlık, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı hapis cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle Türk'ün görevden alındığını ve yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un başkanvekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Kayyum kararına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Kahire'den erken dönüyor

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."