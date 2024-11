Deva Partili Karatutlu'dan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticilerine kadro için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Abone ol

Uzun süredir kadroya geçmeyi bekleyen sözleşmeli çalışanlar arasında Diyanet fahri Kur’an kursu öğreticileri de bulunuyor.

Sayıları 25 bini bulan fahri Kur’an kursu hocaları kendilerine verilen kadro sözünün bir an önce tutulmasını beklerken maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyor.

Hayatlarını çocuklara Kuran-ı Kerim öğretmek, İslam'ın emir ve yasaklarını aşılamak için adayan fahri Kur’an Kursu öğreticileri, kendileriyle aynı görevi yapanlarla haklarının eşit olmamasından yakınıyor.

2018 yılında verilen kadro sözünün tutulmasını bekleyen fahri Kur'an kursu öğreticileri; İHL, önlisans veya lisans ilahiyat fakültesi mezunu KPSS + DHBT sınavlarından en az 60 puan alıp mülakata hak kazanan, mülakatı da geçerek göreve gelen Diyanet personelleri olduklarını belirtiyor.

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, mağduriyetin giderilmesi adına TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor

31 Ekim'de Meclis'e sunulan bu kanun teklifi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur’an kurslarında fahri (geçici) olarak ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor. Teklif kapsamında, 1 Temmuz 2013'ten itibaren en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapan öğreticilerin, halen görevde olup olmadıklarına bakılmaksızın SGK prim günleri esas alınarak kadrolu statüye geçiş yapmaları öngörülmektedir.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ



​Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet etmiş Fahri (geçici) Kurʼan Kursu Öğreticileri bir yılda iki kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT sınavlarının ardından mülakat puanları ile ve belirli belgeleri (hafızlık,çocuk gelişimi,işaret dili,diploma vs) de ibraz ederek atama şartlarını taşıyarak istihdam edilmektedir. Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri her yıl müftüler tarafından yapılan mülakat sonrasında, başarılı olanlar Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticileri olarak göreve başlatılmaktadır.

​Milletimizi yüce Kitabıʼmızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluşturan Kurʼan Kursları Türkiye de Kurʼan öğretimini sürdüren en önemli kurumların başında gelmektedir..

Bu kurumların amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki İl Müftülüklerine bağlı Kuran Kurslarında istihdam edilen Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticileri tarafından Kurʼanı Kerimi okumak, anlamını öğretmek, hafızlık yaptırmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç odaklı kategoride,4-6 yaş çocuk kategorisinde, hafızlık kategorisinde, görme ve işitme engelli sınıflarında uzun süreli yaz ve kış aylarında Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticisi olarak görev yapmaktalar.



​“Kuran-ı Kerim” ve “İslam Dini” öğretilmesinde önemli bir sorumluluğu üstlenen Fahri Kuran Kursu Öğreticileri kadrosuz olarak çalışmakta, her an işlerine son verilme korkusu ile büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Bu mağduriyetlerin başında özlük haklar, sosyal haklar, ücret adaletsizliği gelmektedir.

​Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticiliği görevini yapmış ve yapmakta olanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan “EK DERS” karşılığında çalışmaktadırlar. Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan Kurʼan Kursu Öğreticileri ile aynı görevi yapmalarına rağmen, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, asgari ücretin çok altında Ek Ders karşılığında çalıştırılmaktadırlar. Yine Sözleşmeli ve kadrolu çalışanlar ile aynı işi yapan ve aynı eğitimden geçen Fahri Kuran Kursu Öğreticileri hiçbir özlük hakkına sahip değildirler.

​Fahri Kuran Kursu öğreticiliği yapmak için; 2 yılda bir KPSS ve DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) ve mülakat puanları istenmektedir. Kış dönemi 9 ay görev yapmak için KPSS +DHBT ve mülakat puanı ile göreve başlayıp, dokuz ayın sonunda görevden istifa ettirilmektedirler. Yaz Döneminde ise 2 ay görev yapmak için KPSS +DHBT ve mülakata tabi tutularak görev sonunda yine istifa ettirilmektedirler. Bu çalışma ve ayrılma şekli ile mali ve sosyal haktan da el çektirilmiş olmaktadırlar.

​Çalışma süresince asgari ücretin çok altında 5.000 TL -6.000 TL ve aylık olarak 8- 9 günlük sigorta primleri yatırılmaktadır. Aylık olarak yatırılan 8-9 günlük sigortadan dolayı da SGK üzerinden prim borçları oluşmaktadır. Özlük haklarının olmayışı, işsizlik sigortasından faydalanmamaları ve emeklilik haklarına dahi sahip olamamaktadırlar. Yaklaşık on bir yıldır düzenli bir alım yapılmadığından ve adil kontenjan sağlanmadığından dolayı KPSS+ DHBT puanları yüksek olan Fahri Kuran Kursu Öğreticileri herhangi bir kadroya yerleştirilmemişlerdir.

​Yıllardır kendilerinden istenen tüm şartları sağlayarak, sınavlarda belli bir başarı elde ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kuran Kursu Öğreticilerinin insanların çalışma hayatında en temel insani ihtiyacı olan emeklilik hakkı doğamayacak şekilde çalışmaları, çalışma hayatına aykırılık teşkil etmektedir. Uzun yıllardır Diyanete hizmet etmiş Fahri Kuran Kursu Öğreticilerine emeklerinin karşılığı verilmelidir. Bu sebeple halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK pirim günleri taban alınarak alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir.