3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
TÜİK'in mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli zammına ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. Ocak, şubat ve mart dönemlerini kapsayan 3 aylık enflasyona göre, milyonların zammı hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,46 arttı, yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Böylece emeklilerin 3 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı da netleşti.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
YÜZDE 10'LUK ZAMMI GARANTİLEDİ
3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10.06 oldu. Kesin zam oranı ise nisan, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.