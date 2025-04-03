3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

YÜZDE 10'LUK ZAMMI GARANTİLEDİ

3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10.06 oldu. Kesin zam oranı ise nisan, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.