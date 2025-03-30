Bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklinin 1.000 liralık farkı ne zaman yatacak?
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Emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi 1.000 liralık ikramiye farkları için SGK'dan yapılacak açıklama bekleniyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, ancak düzenleme bayrama yetişmemişti. Bu nedenle emeklilerin bayram ikramiyesi zamsız olarak hesaplara yatırılmıştı.
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Milyonlar 1.000 liralık farkın ne zaman yatacağını merak ederken yeni bir gelişme yaşandı.
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Emekli ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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Bundan sonraki süreçte gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. SGK, fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirleyecek.
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