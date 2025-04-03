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Emeklilerin bayram ikramiyesi farkları ödeniyor! SGK duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emeklilerin bayram ikramiyesi farkları ödeniyor! SGK duyurdu

 Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları bugünden itibaren hesaplara yatırılacak.

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SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

3-4-5 Nisan'da ödemeler yapılıyor

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

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