CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘aday ol’ çağrısı

CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi parti içi muhalefet, dün itibarıyla eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yapmaya başladı.

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Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, delegelerden imza toplayıp kurultayda çoğunluğu ele geçirebilmek için yoğun mesai yürütüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği öne sürülüyor.

"SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Kurultay'da 500'e yakın oyu bulunduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çekici bir çağrı da CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca'dan geldi.

1300'ü aşkın delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk isim olan Karaca, "Partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum.

Bugün, bu deneyim ve liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz" ifadeleriyle gündem oldu.