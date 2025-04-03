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Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 51 kişi hastaneye başvurdu

Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 51 kişi hastaneye başvurdu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir dönercide tavuk yedikten sonra mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri yaşayan 51 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerden 50’si taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 51 kişiden 50'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide dün akşam tavuk yiyen 51 kişide bir süre sonra mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişiler dün akşam ve gece saatlerinde peyderpey Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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