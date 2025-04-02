Trump açıkladı! Yüzde 25 gümrük vergisi getirildi

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret politikalarına dair açıklamalarında gümrük vergilerine vurgu yaptı. Avrupa Birliği ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkenin yüksek vergiler uyguladığını belirten Trump, ABD’nin de karşılık olarak ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Vergisiz ticaret döneminin sona erdiğini ifade eden Trump, "Amerikan işçilerini koruyacağız" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, dünya ekonomisi ve ticaret politikalarını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir beklenen konuşması başladı. Trump konuşmasına ABD'nin yeniden 'zengin' olacağını söyleyerek başlarken, ABD'nin iş kaybını telafi etmeye başladığını ve fabrikaları işaret etti.

ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerle aralarındaki eşitsiz ticari koşulları vurguladı. Trump, Diğer ülkelerin yüksek gümrük vergileri uyguladığını ifade ederken, Avrupa Birliği ve Hindistan'ın uyguladığı vergileri örnek gösterdi.

OTOMOBİLLERE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ

Trump daha önce işaret ettiği otomobil vergilerini tekrardan duyurarak ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

Trump açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hepinizin desteğini istiyoruz. Herkes harika, çok teşekkürler. Yakında çok mutlu olacağız hep birlikte. Sadece araba fabrikaları değil; ama özellikle araba üreticileri ne kadar mutlu göreceğiz. Aynı zamanda çiftçiler için de çok iyi haberlerimiz var. Onlar yıllardır dünyadaki diğer üreticiler tarafından hep rahatsız edildiler. Kanada yüzde 300 süt ürünlerinde vergi uyguluyor. Önce düşük fiyatla karton süt veriyorlar sonra yüzde 300'e çıkardılar vergileri. Sorunca da 'yo hayır bakın yüzde 3' diyorlar. Zincirde neler oluyor, bu kesinlikle adil değil. Kanada gibi bir ülkeyi hep sübvanse ediyoruz. Meksika'yı yılda 200 milyar destekliyoruz yılda. Neden yapıyoruz bunu? Bizim nasıl çıkarımız var. Bu yüzden bu kadar borcumuz var bütçe açığımız çıkıyor.

Vergisiz tarifesiz politikalar nedeniyle. Diyorlar ki 'Biz size arabalarımızı göndereceğiz ama sizden hiçbir şey almayacağız'. Biz Avusturalya'dan biftek alıyoruz. Geçen sene o kadar yüksek miktarda aldık ki. Çünkü onlar kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Halbuki bu gece arısından itibaren 'Hayır' diyeceğim. Çin pirinç üreticilerine yüzde 65 vergi öneriyor. Japonya yüzde 700'den fazla vergi uyguluyor.

YUMURTA FİYATLARI YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Yumurta fiyatları yüzde 50 düştü, sayın Tarım bakanım harika iş çıkardınız. Yüzde 59 kadar indi fiyat. Yüzde 2,8 vergi uyguluyorduk. Koruma bariyerleriyle kendilerini koruyordu bizi fakirleştiriyordu. Çin güçlü ülke ama ilk sırada değiller. Amerika onlar için ciddi fiyat ödüyorlar. ABD daha önce en zengin ülkeydi. 1880'lerde o kadar çok para vardı ki. Şimdi bu problemi yakında çözeceğiz. Yeniden para biriktireceğiz. 1913'de gelir vergisi icat ettiler. Böylece 1929'da çok ciddi bir düşüşe, krize geldi büyük buhranla beraber. Böylece tarifeleri geri getirmek istediler ülkemizi geri getirmek için ama çok geçti. Tekrar toparlanmak yıllar aldı.

Artık hiçbir şey için geç değil. Tekrar akıllı olmaya ve zengin olmaya başlayacağız. Bizden alınan bütün zenginliği geri getireceğiz. Diğer tüm ülkelerden çok daha zengin olabilirdik. Maalesef 1 yüzyıl kaçırdık ama yeniden zengin olacağız. Biz artık tek taraflı uygulamalara son veriyoruz. Kanada'nın, Meksika'nın borçlarını biz ödeyemeyiz. Bütün dünyanın borçlarını biz kapatamayız. Onlar 'neden artık bizimle ilgilenmiyorsunuz' diye üzülüyorlar ama biz önce kendi vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Amerikan işçileri için buradayız ve onları ön sıraya koyuyoruz. Öncelikli Amerika. Joe Biden'ın son yılında maalesef binlerce iş kayboldu. Bizim ticaret açığımız 1.2 trilyon dolar gibi bir rekora imza attı. NAFTA'nın kurulduğundan bu yana en yüksek rakam."

"5 MİLYON EMEKÇİ İŞİNİ KAYBETTİ"

Kongreden bunun bitirilmesi için onay almamız gerekiyordu. Hakikaten yapılan en kötü ticaret anlaşmasıydı. 90 bin fabrika kapatmak zorunda kaldı. 5 milyon emekçi işini kaybetti. 19 trilyon dolar şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşması. Bu kayıplar nedeniyle diğer ülkeler 26 trilyon dolar Amerika'nın zenginliğinden aldılar. ABD artık yeterince hastalarımız için antibiyotik bile üretemiyor. Maalesef kendi hastalarımız için yurt dışından ilaç almamız gerekiyor. Bütün kompütürlerimizi neredeyse ithal ediyoruz. Çin'de tersanede üretilen gemiler Amerika'dan daha fazla. Bu alanları hep biz domine ediyorduk. Ticaret açığı Amerika'nın milli güvenliğinde çok ciddi sorun haline geldi. Yarından itibaren ABD karşılıklı vergi uygulamasına başlıyor.

Yıllardır neler olduğunu görüyoruz. Birçok bariyerler getirdiler bize. Nazik insanlar bize nazik yollarla yanaşmadılar. Sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Tarifeler tamamen karşılıklı olmayacak, birçok ülke için bu çok zor olabilir.

"AB HAKİKATEN ÇOK ZOR RAKİP"

Çin en önde, yüzde 67 vergi. Bakın ABD'ye uyguladığı vergi yüzde 67. Biz ona karşı yüzde 34 vergi uygulayacağız. Biz onlardan çok daha az istiyoruz. Bundan neden şikayet etsinler? AB hakikaten çok zor rakip. O kadar dostane davrandılar ki, öyle bir soydular ki, yüzde 39. Karşılık olarak yüzde 20 vergi getiriyoruz. Vietnam harika pazarlıkçı. Yüzde 90 vergi istiyor. Tayvan bizim bütün bilgisayar ciplerini aldı, onlar üretiyor, yüzde 64 vergi uyguluyor. Tayvan'da dünyanın en büyük şirketlerden biri, yüzde 64 uyguluyor, biz yüzde 32 uygulayacağız. Japonya, harika insanlar. Ben bunlara izin veren buradakileri suçluyorum. Japonya yüzde 46 vergi uyguluyor biz onlara yüzde 24 uygulayacağız. Hindistan hep dostuz diyorlar ama dost gibi vergi uygulayamıyorlarmış yüzde 52. 7 yıl önce geldiğimde Çin'le çalışıyorduk.

İNGİLTERE'YE YÜZDE 10 VERGİ

Belki birazcık sert bir dille konuşuyoruz ama bizi anlıyorlar. Japonya'nın Başbakanı harika bir insandı. Maalesef suikasta kurban gitti. Ama bir şey yapmamız lazım. Bu adil değil demiştim, o da evet biliyorum demişti. Çok centilmendi. Bir şey yapmalıyız demiştim, o da biliyorum demişti. Ama o anlaşma daha iyi olabilirdi.

İngiltere yüzde 10. Biz de onlara aynı şeyi yapıyoruz yüzde 10. Güney Afrika yüzde 60. Biz onlara milyonlarca dolar ödüyoruz. Brezilya yüzde 10, Bangladeş yüzde 74. Pakistan yüzde 58. Sri Lanka yüzde 88. Biz ne yapıyoruz? Yüzde 88 de alabiliriz.

"BİZ DÜNYANIN EN BÜYÜK PAZARIYIZ"

Görüyor musunuz o kadar adaletten uzak ki bu rakamlar. O yüzden minimum bir tarife uygulayacağız yüzde 10. Diğer ülkeler artık bu adaletten uzak düzene son verecekler. Hakikaten gümrüklerde çok kötü şeyler oluyor. Şimdiye kadar görülmedik bir şey. Herhangi bir şekilde hile yaparlarsa 10 yıl hapis cezası var. Biz dünyanın en büyük pazarıyız. Bundan 4 yıl önce Çin'e karşı katlanıyorduk ama son 4 yılda hakikaten çok ciddi bedeller ödedik. Artık bunun bedelini ödeyemem."