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İsrail'den sürpriz karar! Suriyeli Dürzilerle ilgili plan iptal edildi

İsrail'den sürpriz karar! Suriyeli Dürzilerle ilgili plan iptal edildi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına izin verilmesi planı yürürlüğe girmeden iptal edildi. Tel Aviv yönetiminin aldığı bu kararla, bölgeye yönelik hazırlıkların durdurulduğu belirtildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın duyurduğu, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki bölgede tarım ve inşaat işlerinde çalışmasına izin verilmesi planı yürürlüğe girmeden iptal edildi.

Haberde, Suriye'deki Dürzileri işgal altındaki Golan Tepeleri'ne getirmek için yapılan ve ileri aşamaya gelen hazırlıkların Tel Aviv yönetiminden gelen kararla durdurulduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ DÜRZİLERİ YANINA ÇEKME ÇABALARI

İsrail'in, Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları kapsamında son dönemde attığı adımlar dikkat çekiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Mart'ta Suriyeli Dürzilerin işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurmuştu.

Hükümet ise uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına, 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıklamıştı.

Öte yandan Suriye'deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyet ise 52 yıl aradan sonra ilk kez mart ortasında İsrail'e ziyarette bulunmuştu.

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