Erdal Beşikçioğlu sessizliğe gömüldü, Talat Atilla isyan etti: "Benim babam sizin yedek figüranınız mı?"

Gazeteci Talat Atilla bayramda babasının mezarını ziyarete gittiğinde mezar taşında başka bir ismin yazdığını gördü. Atilla'nın babasının mezarının Behzat Ç. dizisinin çekimleri için kullanıldığı ortaya çıktı. Yapım şirketi özür açıklaması yaparken, dizinin başrol oyuncusu, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sessizliğe gömüldü. Talat Atilla, hem Beşikçioğlu'na hem de yapım şirketine isyan ederek "Benim babam sizin yedek figüranınız mı?" diye sordu.

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Gazeteci Talat Atilla, bayramda babasının mezarını ziyaret ettiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan babasının mezar taşı sökülerek yerine başka bir ismin yazıldığı ortaya çıktı.

Olayın Behzat Ç. dizisi çekimleri kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve ekibinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği anlaşıldı. Atilla babasının mezarında dizi çekimi için izinsizce yapılan değişikliğe sert tepki gösterdi.

Dizi yapım şirketi, olayın ortaya çıkmasından 4 gün sonra özür açıklaması yaparken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

"Kibir dışında başka hangi kelime ile izah edebiliriz?"

Atilla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem Beşikçioğlu'nun sessizliğine hem de yapım şirketinin açıklamasına isyan etti.

Atilla "Erdal Besikcioğlu'nun tek bir satır özür, en ufak bir özeleştiri dahi yapmamasını kibir dışında başka hangi kelime ile izah edebiliriz?" dedi.

Atilla, "4 gündür haberinin olduğu ortada olmasına rağmen sessizliğe bürünmesi, seçimle göreve gelen, aynı şehirde nefes alan vatandaşının kutsalına gösterdiği umursamazlık olarak kişisel tarihinde kayıt altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

"Her türlü akli ve vicdanı izahtan uzaktır"

"Benim babam sizin YEDEK FİGÜRANINIZ mı?" sorusunu soran Atilla, "Babamın mezarının üstüne başka bir ismin yazılmasının saygısızlık olduğu açıkken bir de üstüne açıklamada "SAYGI GEREĞİ" yaptık denilmesi her türlü akli ve vicdanı izahtan uzaktır." dedi.

Atilla'nın paylaşımı şu şekilde:

"4. günde kamuoyu basıncıyla da olsa Behzat Ç. dizi yapımcılarının babamın kabrine yönelik yakışıksız eylemleri nedeniyle özür dilemeleri yok hükmünde ve kıymetsiz değil ancak...

Yapılan açıklama; bireysel ve kamuoyu hassasiyeti açısından Etimesgut Belediye Başkanı @erdalbeskcioglu 'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Sayın @mansuryavas06 ın arayıp "haklısınız" dediği noktada, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Besikcioğlu'nun nun tek bir satır özür, en ufak bir özeleştiri dahi yapmamasını kibir dışında başka hangi kelime ile izah edebiliriz?

Meseleyi sadece teknik, rutin bir eylem olarak ortaya koyarak hafifletmeye çalışmak, acıya muhatap olan bizlerin üzüntüsünü azaltmamıştır. Erdal Beşikçioğlu'nun şayet "Haberim yok, teknik bir konu." şeklinde bir savunması varsa...

4 gündür haberinin olduğu ortada olmasına rağmen sessizliğe bürünmesi, seçimle göreve gelen, aynı şehirde nefes alan vatandaşının kutsalına gösterdiği umursamazlık olarak kişisel tarihinde kayıt altına alınmıştır.

Açıklamadaki "rutin" ifadesi başka mezar yerlerindeki çekimlerde de aynı şekilde davranıldığı şüphesini derinleştirmiştir. Babamın bitişiğindeki mezar yeri sahibinden izin almalarına rağmen bizden izin almamalarının izahı olabilir mi? Ya da bu izah, "Çekimde kadraja girme ihtimaline karşı" diye izah edilebilir mi?

Benim babam sizin YEDEK FİGÜRANINIZ mı?

Babamın mezarının üstüne başka bir ismin yazılmasının saygısızlık olduğu açıkken bir de üstüne açıklamada "SAYGI GEREĞİ" yaptık denilmesi her türlü akli ve vicdanı izahtan uzaktır.

Yapım şirketinin açıklamayı yaptıkları, eskiden köşe yazarlığını da yaptığım Milliyet Gazetesi dahil bir çok gazeteci dostlarımın röportaj- demeç tekliflerine teşekkür ederek hayır dedim. Çünkü... Aradığım tek şey babamın muazzap olan hatırasını dindirmek ve bu hatayı başka bir mevtaya yap(a)mayacak hassasiyete ilgililerin ulaşmasına katkı vermektir. Saygılarımla...

YAPIM ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI

Dizinin yapım şirketi Ortaks Yapım, Milliyet’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Talat Bey’in saygıdeğer babasının mezarı çekim mekânı olarak kullanılmamıştır. Kullanılan mezar yanındaki, sahiplerinden izinler alınarak çekim yapılmıştır. Ancak kamera açısına Talat Bey’in babasının mezarının da girmesi ihtimaline karşı, tedbir amaçlı üzeri basit bir yapıştırma ile kapatılmıştır. Bu tüm mezarlık çekimlerinde saygı çerçevesinde yapılan standart işlemdir. Amacımız saygısızlık değil, aksine hassasiyet göstermektir. Ekip arkadaşlarımız yapıştırmayı mezar taşının üzerinden kaldırmayı unutmuştur. Erdal Beşikçioğlu’nun olayla herhangi ilgisi bulunmuyor, oyuncular çekim mekânlarıyla ilgili karar süreçlerine dahil olmuyor. Yaşanan bu talihsiz durumdan ötürü istemeden de olsa vermiş olduğumuz üzüntü için Talat Bey’den ve kamuoyundan içtenlikle özür dileriz.”"