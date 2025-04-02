Bakanlık düğmeye bastı! Risk taşıyan ürünleri piyasadan çekiyor

Bakanlık, teknik standartlara uymayan ve güvenlik riski taşıyan birçok ürünü toplatma kararı aldı. Adana, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerdeki tehlikeli ürünler arasında lastikler, bebek koltukları, elektrikli ısıtıcılar ve çay makineleri bulunuyor. Bakanlık, denetimlerin devam edeceğini ve güvenlik standartlarına uymayan ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa denetimleri kapsamında birçok ürünü mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, teknik standartlara uymayan ve güvenlik riski taşıyan birçok ürün için toplatma kararı alındı.

GÜVENLİK TEHLİKESİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Bakanlık, Adana, Burdur, Uşak, Erzurum, İzmir ve Trabzon’da faaliyet gösteren 9 lastik kaplama firmasının ürünlerinin teknik standartlara uygun olmadığını tespit etti. Ayrıca, Bursa ve Gaziantep’te üretilen yolcu koltukları ile Ankara’dan Otto Baby ve İstanbul’dan 4BABY marka bebek koltukları da toplatılacak ürünler arasında yer aldı.

İzmir’de üretilen emniyet kemerleri, Çankırı menşeli tarım römorkları ve Konya’dan Happy Karavan, Manisa’dan Blue Sky, Rota Karavan ve Tiny House Manisa markaları güvenlik riskleri nedeniyle piyasadan kaldırılıyor. Antalya’da üretilen Işıldar marka üç tekerlekli mopetlerin ise trafik güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirlendi.

ELEKTRİK VE YANGIN RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER DE LİSTEDE

Elektrik ve yangın güvenliği açısından tehlikeli olduğu tespit edilen bazı ürünler de piyasadan çekilecek. İstanbul’da üretilen RSONIC marka dört gözlü set üstü ocak, gaz sızıntısı nedeniyle boğulma, patlama ve yangın riski taşıyor. Yeşim Kablo yangın tehlikesi, MYS marka 6 kilogramlık yangın tüpü ise geçersiz uygunluk sertifikası sebebiyle toplatılacak.

Homend Royal Tea çay makinesi yanık ve elektrik çarpması riski taşıdığı için listede yer alırken, İzmir’de üretilen Mistique marka yılbaşı ışıkları da elektrik çarpması ve yangın tehlikesi nedeniyle piyasadan kaldırılacak. CALO marka elektrikli ısıtıcı ise aşırı elektrik tüketimi nedeniyle kullanıcıları maddi zarara uğratabileceği gerekçesiyle toplatılacak ürünler arasına dahil edildi.

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE DE STANDART DIŞI DURUMLAR TESPİT EDİLDİ

Sanayi ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde de teknik eksiklikler belirlendi. Kahramanmaraş menşeli İnova dikey torna makinesi, teknik dosya eksikliği nedeniyle denetimden geçemedi. BULL marka yükleyici, belirlenen emisyon sınırlarını aşması nedeniyle toplatılacak.

Ledline marka lambalar, enerji verimliliği standartlarını karşılamadığı ve çevre dostu olmadığı için satıştan kaldırılırken, Bursa’dan HKS Has marka tampon ve Konya’dan Karakuş marka tampon da temel sağlık ve güvenlik kriterlerini sağlamadığı için piyasadan çekildi.

BAKANLIK: DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlık, yaptığı açıklamada, toplatma kararının yalnızca belirlenen markaların belirli modelleri için geçerli olduğunu vurguladı. Tüketici güvenliğini ön planda tutan denetimlerin kararlılıkla süreceği ve standart dışı ürünlere geçit verilmeyeceği belirtildi.