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'Cübbesiz Ahmet Hocadan' Volkan Konak fetvası!

Kıbrıs'ta bayram için gittiği sahnede kalp krizi geçirerek vefat eden Karadeniz'in asi çocuğu Volkan Konak'ın ardından vasiyeti çok konuşuldu. Volkan Konak'ın vefatının ardından ortaya atılan asılsız vasiyet iddialarına bir tepki de Gazeteci Mehmet Özışık'tan geldi. Mehmet Özışık 'Cübbesiz Ahmet Hocadan' Volkan Konak fetvası! başlıklı videosuyla Volkan Konak'a ve ona taziyede bulunanlara sahip çıktı.

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İşte Mehmet Özışık'ın 'Cübbesiz Ahmet Hocadan' Volkan Konak fetvası! videosu...

'Müslümanım' diye geçinen bir kesim, peygamber efendimize itaat etmediklerini Volkan Konak'ın vefatıyla ortaya koydular... Bunlardan biri de Cübbesiz Ahmet Şanlı hocamızdır!!!

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