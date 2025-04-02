BIST 9.606
DOLAR 37,91
EURO 40,99
ALTIN 3.818,47
HABER /  GÜNCEL

ABD'li oyuncu Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti

"Top Gun" ve "Batman Forever" gibi filmlerle tanınan oyuncu Val Kilmer'ın 65 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abone ol

Val Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer yaptığı açıklamada, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini belirtti.

Mercedes Kilmer, babasının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, 2014'te gırtlak kanserine yakalandığını ancak daha sonra iyileştiğini aktardı.

Aralık 1959'da Los Angeles'ta doğan ve Hollywood filmleriyle tanınan Val Kilmer, "Top Secret!" (1984) ve "Real Genius" (1985) gibi komedilerle sinemaya adım attı.

"Top Gun" (1986) filmindeki "Iceman" rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Kilmer, 1995 yapımı "Batman Forever" filminde Bruce Wayne/Batman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler İspanya gündeminde! "Aynı Fenerbahçe'deki gibi"
Arda Güler İspanya gündeminde! "Aynı Fenerbahçe'deki gibi"
Çorum'da polisin dikkati olası faciayı önledi!
Çorum'da polisin dikkati olası faciayı önledi!
MHP lideri Devlet Bahçeli: Her parti 'Türkiye partisi' olmak zorunda
MHP lideri Devlet Bahçeli: Her parti 'Türkiye partisi' olmak zorunda
Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu uyarı
Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu uyarı
Fatih Terim uzatmalarda yıkıldı! Al Shabab yarı finalde elendi
Fatih Terim uzatmalarda yıkıldı! Al Shabab yarı finalde elendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
Rus lider Putin'den tarihi çağrı! Ukrayna'da çok sayıda askerini kaybetti!
Rus lider Putin'den tarihi çağrı! Ukrayna'da çok sayıda askerini kaybetti!
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isterken silahlı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı
Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isterken silahlı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Benzine okkalı bir zam daha geliyor! Tabela yarın değişecek
Benzine okkalı bir zam daha geliyor! Tabela yarın değişecek
Doğalgazda 'kademeli' fatura dönemi: Soğuk ve sıcak iller detayı
Doğalgazda 'kademeli' fatura dönemi: Soğuk ve sıcak iller detayı
Yerlikaya'dan boykot açıklaması: ‘Ekonomimize bir darbe girişimidir!’
Yerlikaya'dan boykot açıklaması: ‘Ekonomimize bir darbe girişimidir!’