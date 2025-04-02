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Rus lider Putin'den tarihi çağrı! Ukrayna'da çok sayıda askerini kaybetti!

Rus lider Putin'den tarihi çağrı! Ukrayna'da çok sayıda askerini kaybetti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir çağrıda bulunarak, 18-30 yaş aralığındaki 160 bin erkeği askere çağırdı. Yetkililer, yeni askere alınacakların Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.

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Rusya, ordusunu genişletme kararı aldı. Ukrayna'yı işgal girişimi sırasında çok sayıda askerini kaybettiği belirtilirken Rus lider Vladimir Putin'den tarihi bir çağrı geldi. Putin, 2011 yılından beri yaptığı en geniş askeri çağrıda bulundu. Rus lider, 18-30 yaş aralığındaki 160 bin erkeği askere çağırdı.

SÖZLEŞMELİ ASKER DE ALINACAK

BBC'nin haberine göre, Rusya ordusunda 3 yılda 180 bin kişilik artış olacak. Kuzey Kore'den de çok sayıda asker alan Rusya yılda iki kez askere almanın yanı sıra askeri sözleşmeli olarak da göreve çağırıyor.

UKRAYNA'YA GÖNDERİLMEYECEKLER

Rusya'da askere çağrılacak erkeklere posta yoluyla ve devlet hizmetlerinin internet sitesi Gosuslugi tarafından da bildirim gidecek. Orduya yeni katılacak askerlerin Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı Ukrayna'yı işgal girişimi için gönderilmeyeceği belirtildi.

YAŞ SINIRI DA YÜKSELTİLMİŞTİ

Öte yandan Rus lider Putin, geçtiğimiz aylarda Rus ordusunun büyüklüğünün yaklaşık 2,39 milyona, aktif asker sayısının ise 1,5 milyona çıkması gerektiğini söylemişti. Orduya katılacak askerlerin yaş sınırı ise 27'den 30'a yükselmişti.

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