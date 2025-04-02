Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e boykot tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına sert tepki göstererek, bunun siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekûn tehdit etmek anlamına geldiğini söyledi. Çelik, Özel’in siyasi söylemini “sosyal bölücülük ve fanatizm” olarak nitelendirerek, vatandaşların bu sahte siyaseti boykot edeceğini belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

Ömer Çelik, şu açıklamaları yaptı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.

Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZ BU SAHTE SİYASETİ VE SALDIRGAN SİYASETÇİLERİ BOYKOT EDECEKTİR"

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir.

Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."