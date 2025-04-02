Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat'tan tazminat davası açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak boykota destek verip vatandaşlara tüketimi durdurmaları çağrısını yapmıştı. Bu gelişme sonrası bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

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2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek vermişti. Özel paylaşımında "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." demişti.

BAKAN BOLAT: "MADDİ KAYIP YAŞAYAN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

Katıldığı bir programda konuşan Bakan Bolat şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımıza bir çağrım var. Eğer bugün, yarın, öbür gün ya da birkaç gün sonra yapacağınız alışveriş planınız varsa mutlaka 2 Nisan günü alışverişinizi, ticaretinizi yapmaya davet ediyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

Özel'in çağrısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. Çelik paylaşımında "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı."