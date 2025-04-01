İstanbul Başsavcılığı'ndan boykot çağrılarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geleneksel ve sosyal medyada halkın bir kesiminin ekonomik faaliyetlerini engellemeye yönelik boykot çağrılarıyla ilgili "Nefret ve Ayrımcılık" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU

Üniversite öğrencileri, CHP'nin İBB'ye yönelik operasyon sonrası yayınlarından eylemlerine yer vermeyen medya gruplarına boykot çağrısını büyüttü. Başlatılan kampanya ile 2 Nisan'da hiçbir tüketimin yapılaması çağrısında bulunuldu.

"Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" kampanyasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek geldi.