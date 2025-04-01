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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü hayatını kaybetti

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü hayatını kaybetti

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü jandarma tarafından yakalandı.

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Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.

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