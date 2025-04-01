Ali Yerlikaya: Emniyet Amirimiz Mehmet Baran vefat etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baran'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı dileklerini iletti.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın vefat ettiğini duyurdu.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.