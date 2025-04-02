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3. Lig ekibi durdurulamıyor! Bir devi daha elediler...

3. Lig ekibi durdurulamıyor! Bir devi daha elediler...

Almanya Kupası yarı finalinde 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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Almanya Kupası yarı final mücadelesinde 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld sahasında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i konuk etti. Schüco Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Arminia Bielefeld'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Wörl ile 45+3. dakikada Grosser kaydetti. Leverkusen'in tek golünü 17. dakikada Tah attı.

Bu sonucun ardından Arminia Bielefeld, Almanya Kupası'nda finale yükselirken Bayer Leverkusen turnuvaya veda etti. 

Bielefeld; çeyrek finalde Werder Bremen'i, son 16 turunda Freiburg'u, 2. turda Union Berlin'i, 1. turda ise Hannover 96'yı eledi. 

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